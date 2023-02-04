В Украине продлят военное положение и мобилизацию: на какой срок

В Украине снова продлят срок действия военного положения и общей мобилизации.
Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и общей мобилизации.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, соответствующие указы продлят, вероятнее всего, еще на 90 дней с 19 февраля 2023 года. Нардеп добавил, что соответствующие два Закона об утверждении Указа будут внесены Президентом в ближайшее время. После этого на следующей неделе Верховная Рада их одобрит.
"Это будет уже шестое голосование Парламента за военное положение с начала войны. До этого Совет уже одобрял подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября", — напомнил Железняк.
Отметим, что мобилизации подлежат граждане, способные выполнять военную обязанность в возрасте от 18 до 60 лет. Призыв производится через вручение повесток. Где сегодня могут вручать повестки, какие они бывают и кто их может раздавать, читайте в ТСН.ua
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