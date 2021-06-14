В Украине продолжает бушевать непогода: 62 населенных пункта сидят без света, в Днепре дома стоят в воде

Вызвали такие последствия грозы, ливни и шквалы.

По состоянию на утро 14 июня из-за непогоды без света остались 62 населенных пункта в 7 областях Украины, а в Днепре после подтопления в воде стоят частные дома и домохозяйства.

Об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 14 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 62 населенных пункта в 7 областях, а именно: Львовская — 30, Киевская — 16, Сумская — 4, Днепропетровская — 4, Кировоградская — 3, Донецкая — 3 и Запорожская — 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в г. Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах из-за сильных дождей остаются частично подтопленными 11 частных жилых домов и 70 дворов. Жертв и пострадавших нет, информируют спасатели.

Напомним, с начала лета Украину заливает дождями, которые часто сопровождаются шквалами и грозами.

Погода в Украине: дожди с грозами и даже снег - в Днепре бушует непогода

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