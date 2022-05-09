В Украине продолжает дорожать автогаз: какие сейчас цены предлагают сети АЗС

На АЗС Украины вместе с подорожанием бензина продолжают расти цены и на автогаз.

Так, средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла на 80 копеек – до 32,66 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Самая большая цена на продукт установлена сетью "Укргаздобыча" – 37,00 грн/л (+4 грн/л до 6 мая). Сети "Shell" и "SOCAR" повысили цены на 1,47-1,50 грн/л – до 32,99 и 33,98 грн/л.

В столичной сети "Авантаж" цена на автогаз увеличилась на 1 грн/л до 32,95 грн/л. На "WOG" и "ОККО" газ вырос в цене на 0,95-1 грн/л – до 32,98-32,99 грн/л. Также автогаз подорожал в сетях "Chipo", "Катрал" и других.

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Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит горючего. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

В то же время первая вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что дефицит горючего в ближайшие 7 дней будет ликвидирован. Однако ожидается незначительное подорожание нефтепродуктов. По ее словам, дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины образовался вследствие того, что в течение последних трех недель российские войска "наносили сокрушительные удары по топливной инфраструктуре Украины".