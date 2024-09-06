В Украине продолжается бабье лето: прогноз погоды на выходные, 7-8 сентября

В субботу и воскресенье в Украине будет царить классическое бабье лето. Будет сухо, солнечно и тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Максимальная температура воздуха ожидается в пределах +24…28º. В ночные часы, а также ранним утром и вечером +12...17.

"7-8 сентября антициклон обусловит в Украине сухую погоду, разве что на крайнем юге пройдут локальные дожди. В южной части и востоке Украины возможны штормовые порывы восточного и юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду", — предупредила синоптик.

В Киеве суббота и воскресенье будут ясными солнечными с ночной свежестью, +12…14 и дневным комфортным теплом, до +26…27.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет осеннее похолодание.

Будут ли осадки и похолодание? А что со светом? Какая погода на этой неделе