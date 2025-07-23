В Украине продолжается второй день протестов из-за закона о НАБУ и САП — люди идут на митинги (фото)

Второй день подряд проходят акции протеста Фото: Общественное Днепр / © Суспільне

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Во многих городах Украины второй день подряд проходят акции протеста из-за законопроекта №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП.

Об этом свидетельствуют фото и видео, в частности, «Суспільного», Новости Виледжа-Киев и местных пабликов.

Акции анонсировали как минимум в 17 городах Украины.

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Митинги в Украине Фото: Общественное Николаев / © Суспільне

По состоянию на 19.00 23 июля митингующие собрались на улицах Днепра, Черновцов, Николаева, Харькова. В Киеве акцию возле театра имени Ивана Франко анонсировали на 20:00.

Митинги в Украине Фото: Общественное Николаев / © Суспільне

Протестующие также собираются и во Львове.

Лозунги харьковчан неизменны, в частности, «Руки прочь от НАБУ!».

Митинги в Харькове Фото: скрин видео Виледж

Горожане и сегодня, 23 июля, собрались в протест против законопроекта по НАБУ и САП.

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Митинги в Днепре 23 июля Фото: Общественное Днепр

Акции проводят на центральных площадях украинских городов.

Фото: Общественное Черновцы / © Суспільне

Участники протестов скандируют «Руки прочь от НАБУ», «Руская убивает, а собственная власть добивает», «Нет коррупции, Да демократии».

Фото: Общественное Днепр / © Суспільне

Напомним, вчера, 22 июля, украинцы массово вышли на протесты через законопроект по НАБУ и САП. Люди выступили против скандального закона 12414, отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору.

Сегодня, 23 июля, украинский президент на фоне протестов граждан анонсировал новый закон о НАБУ и САП.

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Ранее уже говорилось о том, что впервые с начала полномасштабного вторжения РФ украинцы вышли на улицы с трепетом ветировать закон, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. Митинги прошли в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и других городах страны.

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