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В Украине продолжается второй день протестов из-за закона о НАБУ и САП — люди идут на митинги (фото)
Второй день на митинги собираются люди в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Николаеве и других городах Украины.
Во многих городах Украины второй день подряд проходят акции протеста из-за законопроекта №12414, ограничивающий полномочия НАБУ и САП.
Об этом свидетельствуют фото и видео, в частности, «Суспільного», Новости Виледжа-Киев и местных пабликов.
Акции анонсировали как минимум в 17 городах Украины.
По состоянию на 19.00 23 июля митингующие собрались на улицах Днепра, Черновцов, Николаева, Харькова. В Киеве акцию возле театра имени Ивана Франко анонсировали на 20:00.
Протестующие также собираются и во Львове.
Лозунги харьковчан неизменны, в частности, «Руки прочь от НАБУ!».
Горожане и сегодня, 23 июля, собрались в протест против законопроекта по НАБУ и САП.
Акции проводят на центральных площадях украинских городов.
Участники протестов скандируют «Руки прочь от НАБУ», «Руская убивает, а собственная власть добивает», «Нет коррупции, Да демократии».
Напомним, вчера, 22 июля, украинцы массово вышли на протесты через законопроект по НАБУ и САП. Люди выступили против скандального закона 12414, отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору.
Сегодня, 23 июля, украинский президент на фоне протестов граждан анонсировал новый закон о НАБУ и САП.
Ранее уже говорилось о том, что впервые с начала полномасштабного вторжения РФ украинцы вышли на улицы с трепетом ветировать закон, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. Митинги прошли в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и других городах страны.
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