В Украине продолжаются кибертаки: хакеры маскируют "вирус" под судебные запросы

В Украине продолжаются кибертаки: хакеры маскируют "вирус" под судебные запросы

Вредоносное ПО злоумышленники рассылают с настоящих почтовых серверов судебной власти.

Правительственной командой реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксирован факт массового распространения электронных почтовых сообщений, при распаковке которых загружается вредоносное программное обеспечение (вирус).

Об этом сообщили в субботу, 29 января, на странице Центра стратегических коммуникаций и безопасности.

В сообщении уточнили, что такую рассылку фиксируют со вчерашнего дня. Вредоносное ПО маскируется под судебные запросы.

Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

"В случае загрузки, распаковки и запуска содержимого архива на компьютер жертвы будет установлена легитимная программа Remote Utilities, которая предоставит скрытый удаленный доступ к устройству третьим лицам", — предупреждают работники сферы киберзащиты.

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По данным экспертов центра, проблему усложняет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают гораздо большее доверие.

"Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не следует исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер", – говорится в сообщении.

Рассылку вирусов называют продолжением массированных кибератак, состоявшихся 13-14 января этого года.

Напомним, кибератака на семь десятков украинских правительственных сайтов в ночь на пятницу, 14 января, произошла из-за взлома инфраструктуры коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования вебресурсов.

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