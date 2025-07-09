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- Украина
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Правоохранители устроили массированные обыски на таможнях Украины: детали от СМИ
Украинские таможни проверяют из-за риска потери контроля над каналами безопасности государства.
Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора, Национальная полиция и Бюро экономической безопасности 8 июля провели масштабные обыски на таможнях трех украинских областей — Одесской, Волынской и Черновицкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как стало известно, силовики действуют в рамках спецоперации, направленной на выявление и нейтрализацию потенциальных угроз национальной безопасности.
По словам источников, проверки связаны с подозрениями во влиянии иностранных спецслужб на работников таможни, а также с противодействием контрабанде оружия, наркотиков и другой запрещенной продукции.
Официальных комментариев от СБУ и других задействованных ведомств пока не поступало.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала двух граждан Китая, подозреваемых в шпионаже в пользу иностранного государства. Они пытались получить секретные сведения о производстве украинских крылатых ракет «Нептун».
Как установило следствие, один из злоумышленников — 24-летний бывший студент киевского технического университета, отчисленный в 2023 году из-за академической неуспеваемости. Несмотря на это, он остался в Украине и выполнял разведывательные задания.
Вторым участником схемы оказался его отец, проживающий в КНР, но регулярно приезжающий в Украину, чтобы лично координировать деятельность сына и обеспечивать передачу собранной информации.
Пока им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.