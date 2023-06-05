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В Украине продолжаются проверки всех укрытий: цифры неприятно шокируют (инфографика)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
2 мин
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В Украине продолжаются проверки всех укрытий: цифры неприятно шокируют (инфографика)

В Украине продолжаются проверки всех укрытий

В Киеве из почти половины проверенных бомбоубежищ 37% – непригодны к использованию.

В Украине по состоянию на обед 5 июня проверили 79% укрытий (50 195), из них 23% оказались непригодными к использованию, а 9% — закрытыми.

Инфографику приводит Министерство внутренних дел.

В настоящее время органы Национальной полиции и ГСЧС Украины, а также представители местной власти обследовано 50 195 укрытий, из которых:

  • 4 679 (9% от проверенных) оказались закрытыми.
  • 11 644 (23% от проверенных) – непригодны к использованию.

В Киеве проверили 2 156 – 48% – укрытий, из которых:

  • 137 (6% от проверенных) оказались закрытыми.
  • 804 (37% проверенных) – непригодны к использованию.
Сколько укрытий в Украине пригодны. Инфографика / © МВД
Сколько укрытий в Украине пригодны. Инфографика / Фото: МВД
Сколько укрытий в Украине пригодны. Инфографика / © МВД
Сколько укрытий в Украине пригодны. Инфографика / Фото: МВД

В Украине, в частности, в Киеве, продолжается обследование укрытий

Напомним, что после трагедия возле закрытого укрытия в Деснянском районе, когда погибли три человека, власти взялись проверять по всей Украине бомбоубежища. По состоянию на утро 5 июня в столице проверено более 1600 укрытий. Результаты – неутешительные.

В КМВА сообщил, что в приложении "Киев Цифровой" можно оставить жалобы не только на закрытые укрытия, но и на отсутствие надлежащих условий у них. Чтобы оставить свой отзыв о реальном состоянии укрытий, нужно зайти в приложение, открыть сервис "Карта укрытий", на карте выбрать укрытие и в его информационной карточке нажать "Пожаловаться на укрытие".

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Дата публикации
Просмотры
657
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