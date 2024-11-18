В Украине прогнозируют гололедицу и до 50 см снега

В Карпатах ожидаются снегопады и порывы ветра до 30 м/с.
С 21 по 23 ноября на Украине в большинстве регионов ожидаются сильные дожди и снегопады. С 24 ноября эти погодные условия будут распространяться на восточные области. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах – 25-30 м/с, что приведет к сильным вьюгам.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Ожидается образование снежного покрова высотой 3-15 см, а в Карпатах — 20-50 см. На дорогах будет гололедица, местами гололед и налипание мокрого снега.
Власти призывают пешеходов и водителей соблюдать осторожность и, по возможности, избегать поездок на дальние расстояния.
Напомним, ранее синоптики заявили, что в этом году в Украине ожидается достаточно теплая зима. Но возможны заливы арктического холода, то есть понижение температуры.
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