В Украине прогнозируют гололедицу и до 50 см снега

В Карпатах ожидаются снегопады и порывы ветра до 30 м/с.

С 21 по 23 ноября на Украине в большинстве регионов ожидаются сильные дожди и снегопады. С 24 ноября эти погодные условия будут распространяться на восточные области. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах – 25-30 м/с, что приведет к сильным вьюгам.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Ожидается образование снежного покрова высотой 3-15 см, а в Карпатах — 20-50 см. На дорогах будет гололедица, местами гололед и налипание мокрого снега.

Власти призывают пешеходов и водителей соблюдать осторожность и, по возможности, избегать поездок на дальние расстояния.

Напомним, ранее синоптики заявили, что в этом году в Украине ожидается достаточно теплая зима. Но возможны заливы арктического холода, то есть понижение температуры.

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