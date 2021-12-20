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В Украине прогнозируют гололедицу, снег и мороз: каким регионам и когда ожидать погодных сюрпризов

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В Украине прогнозируют гололедицу, снег и мороз: каким регионам и когда ожидать погодных сюрпризов

УНИАН

Украинцев предупреждают об гололеде.

Погода в Украине 20 декабря существенно ухудшится – синоптики прогнозируют не только похолодание, но и предупреждают об гололеде. В связи с непогодой объявлен I уровень опасности.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

"20 декабря на дорогах большинства областей и столицы ожидается гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорят синоптики.

© Министерство здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения Украины

Кроме того, по данным синоптиков, 20 декабря в Украине ожидается небольшой снег; на юго-востоке ночью умеренный, днем небольшой снег с дождем ; днем в южных областях без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный 5-10 м/с. Температура в течение суток от 1° тепла до 4° мороза; в южной части ночью около 0°, днем 0-5° тепла;

В Карпатах снег, ночью и днем 4-9° мороза.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

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