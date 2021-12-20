В Украине прогнозируют гололедицу, снег и мороз: каким регионам и когда ожидать погодных сюрпризов

Украинцев предупреждают об гололеде.
Погода в Украине 20 декабря существенно ухудшится – синоптики прогнозируют не только похолодание, но и предупреждают об гололеде. В связи с непогодой объявлен I уровень опасности.
Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
"20 декабря на дорогах большинства областей и столицы ожидается гололедица. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорят синоптики.
Кроме того, по данным синоптиков, 20 декабря в Украине ожидается небольшой снег; на юго-востоке ночью умеренный, днем небольшой снег с дождем ; днем в южных областях без существенных осадков.
Ветер преимущественно северо-западный 5-10 м/с. Температура в течение суток от 1° тепла до 4° мороза; в южной части ночью около 0°, днем 0-5° тепла;
В Карпатах снег, ночью и днем 4-9° мороза.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.
Читайте также:
- Выходные и праздничные дни 2022: когда будут отдыхать украинцы
- Новогодние выходные 2022: когда украинцы смогут отдохнуть. Календарь праздников
- Ткаченко назвал два праздника, выходные из-за которых не будут переносить на будние дни