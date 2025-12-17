- Дата публикации
В Украине прогнозируют повышение тарифов на коммуналку: что известно
Цены на коммунальные услуги могут повыситься.
Украинские власти находятся под давлением международных партнеров по приведению тарифов на коммунальные услуги до рыночного уровня.
Об этом заявил заместитель главы профильного комитета Верховной Рады Андрей Жупанин в эфире своего YouTube-канала.
Как отметил Андрей Жупанин, искусственное сдерживание стоимости коммунальных услуг на текущем уровне требует значительных бюджетных дотаций, на которые у государства нет средств. Кроме того, пересмотр тарифов на газ, электроэнергию и отопление является одним из ключевых условий Международного валютного фонда. Поскольку финансовая стабильность страны критически зависит от поддержки МВФ, иностранные партнеры настаивают на полной отмене механизма специальных цен (ПСО) и переходе к рыночному ценообразованию.
«Такое ощущение, что нас дожмут. Мы будем вынуждены отказаться от специальных цен на газ и тепло для населения. Партнеры настаивают на переходе к рыночным механизмам», — отметил Жупанин.
План повышения: когда ждать перемен?
Согласно меморандуму с МВФ, правительство должно разработать пошаговую дорожную карту повышения тарифов. Важным условием является внедрение системы защиты для уязвимых категорий граждан.
Жупанин подчеркнул, что реализация плана перехода к рыночным ценам должна начаться только после завершения боевых действий. На данный момент никакие официальные решения о немедленном повышении не приняты.
Текущее состояние тарифов
Пока цены для бытовых потребителей остаются стабильными:
Природный газ: для клиентов «Нафтогаза» цена зафиксирована на уровне 7,96 грн/м³ по меньшей мере до апреля 2026 года.
Электроэнергия: действует тариф 4,32 грн/кВт-час. Владельцы двухзонных счетчиков могут экономить, платя ночью всего 2,16 грн.
Отопление и вода: стоимость зависит от региона, однако остается под действием ограничений на повышение.
Напомним, рост цен в Украине замедлился, но платежи за коммунальные услуги продолжают расти. Больше всего это ощутимо в стоимости жилищно-сервисных услуг, которые напрямую влияют на бюджет семей.
Ранее сообщалось, что в Украине растет количество неуплаченных долгов за коммуналку, в то же время отдельные коммунальные компании обсуждают возможность сотрудничества с коллекторами для взимания задолженности — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.