В Украине прогнозируют повышение тарифов на коммуналку: что известно

Украинские власти находятся под давлением международных партнеров по приведению тарифов на коммунальные услуги до рыночного уровня.

Об этом заявил заместитель главы профильного комитета Верховной Рады Андрей Жупанин в эфире своего YouTube-канала.

Как отметил Андрей Жупанин, искусственное сдерживание стоимости коммунальных услуг на текущем уровне требует значительных бюджетных дотаций, на которые у государства нет средств. Кроме того, пересмотр тарифов на газ, электроэнергию и отопление является одним из ключевых условий Международного валютного фонда. Поскольку финансовая стабильность страны критически зависит от поддержки МВФ, иностранные партнеры настаивают на полной отмене механизма специальных цен (ПСО) и переходе к рыночному ценообразованию.

«Такое ощущение, что нас дожмут. Мы будем вынуждены отказаться от специальных цен на газ и тепло для населения. Партнеры настаивают на переходе к рыночным механизмам», — отметил Жупанин.

План повышения: когда ждать перемен?

Согласно меморандуму с МВФ, правительство должно разработать пошаговую дорожную карту повышения тарифов. Важным условием является внедрение системы защиты для уязвимых категорий граждан.

Жупанин подчеркнул, что реализация плана перехода к рыночным ценам должна начаться только после завершения боевых действий. На данный момент никакие официальные решения о немедленном повышении не приняты.

Текущее состояние тарифов

Пока цены для бытовых потребителей остаются стабильными:

Природный газ: для клиентов «Нафтогаза» цена зафиксирована на уровне 7,96 грн/м³ по меньшей мере до апреля 2026 года.

Электроэнергия: действует тариф 4,32 грн/кВт-час . Владельцы двухзонных счетчиков могут экономить, платя ночью всего 2,16 грн .

Отопление и вода: стоимость зависит от региона, однако остается под действием ограничений на повышение.

Напомним, рост цен в Украине замедлился, но платежи за коммунальные услуги продолжают расти. Больше всего это ощутимо в стоимости жилищно-сервисных услуг, которые напрямую влияют на бюджет семей.

Ранее сообщалось, что в Украине растет количество неуплаченных долгов за коммуналку, в то же время отдельные коммунальные компании обсуждают возможность сотрудничества с коллекторами для взимания задолженности — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.