В Украине прогнозируют повышение тарифов на свет вдвое: какая стоимость будет в 2024 году

2024 тарифы на электроэнергию для населения возрастут до уровня 3,5-4 грн за кВт*час.

Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в эфире "Киев 24".

По его словам, несмотря на давление международных партнеров по повышению тарифов до рыночного уровня, в нынешних условиях войны и экономического кризиса это было бы неправильным решением. Ведь это только усугубит финансовое положение украинцев и приведет к росту их задолженности за коммунальные услуги.

"В этом году до 6 грн точно не увидим. 3,5-4 грн – такой будет диапазон... Проблема в том, что в условиях войны, экономического кризиса, безработицы, снижения доходов, повышать тарифы – это неправильное решение, которое начало процесс наращивания долгов населения", – сказал Корольчук.

Напомним, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что тарифы на электричество возрастут вдвое. По его мнению, к этому решению нас уже подталкивают наши партнеры.

"Мы хорошо помним публичное письмо Белого Дома к украинским властям с перечнем реформ, которые Украине желательно выполнить для того, чтобы и дальше получать и финансовую, и военную помощь от Соединенных Штатов. Это письмо пришло в сентябре 2023-го, и среди перечня реформ были также изменения сектора энергетики – либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию. И для населения, и для коммунальных предприятий. По этой реформе отведен дедлайн 12 месяцев, то есть она должна быть завершена до сентября 2024. Конечно, мы не знаем, как это будет на практике, но краткосрочные реформы из этого списка были выполнены без опозданий. В частности, увеличение количества детективов НАБУ, расширение их полномочий и т.д.", — отметил он.

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