В Украине прогнозируют появление нового штамма коронавируса, бушующего в Китае

Украина не преодолела эпидемию коронавируса Ежедневно выявляется до 7 тысяч новых случаев COVID-19.

Более того, новый штамм коронавирусной инфекции, который бушует в Китае, дойдет и до Украины.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире телемарафона.

“К сожалению, мы не преодолели COVID-19. Люди болеют. Те, кто обращается за тестированием… Иногда в сутки мы обнаруживаем до шести, семи тысяч новых случаев "ковида". Мы сегодня видим очень плохие новости из Китайской Республики, где сегодня уже бурлит новый штамм. И смотря на то, что как раньше после Китая этот штамм появлялся в Европе, должны понимать, что к нам он тоже придет", — сказал Радуцкий.

Причиной такого количества новых случаев коронавирусной болезни среди украинцев Радуцкий назвал то, что "многие люди на фронте, и многие люди на оккупированных территориях, сейчас не имеют возможности сдать тесты на коронавирус".

Также он добавил, что Украина обеспечена лекарством против "ковида".

"Да, это новое лекарство Pfizer, министр Ляшко говорил, что оно есть в Украине. “Ремдесивир” и все остальное. Поэтому сегодня нашим врачам легче, чем два года назад, бороться с этим недугом. Но я бы все же не забывал правила социальной дистанции. Я понимаю, что маски сегодня это уже не очень реально, но хотя бы социальная дистанция, обработка рук, это никому не помешает… И не только от "ковида". К сожалению, COVID-19 мы не победили, хотя бы очень хотелось”, – отметил депутат.

Напомним, с марта Китай борется с сильнейшей вспышкой COVID-19 с начала пандемии, что обусловлено распространением Омикрон-вариантом коронавируса.

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