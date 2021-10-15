В Украине прогнозируют резкий скачок заболеваемости на коронавирус: когда ждать вспышку

В Украине прогнозируют резкий скачок заболеваемости на коронавирус: когда ждать вспышку

Заболеваемость среди детей сейчас выше, чем была за все время пандемии.

В Украине ученые прогнозируют резкий всплеск заболеваемости COVID-19. Уже с 20 октября в сутки может быть больше 18 тысяч больных.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Ученые Национальной академии наук Украины прогнозируют, что с 20 по 26 октября в сутки будет фиксироваться около 21 тысячи подтвержденных случаев коронавируса.

"Украина может достичь показателей заболевания весенней волны уже через 1-2 недели. Самой угрожающей с точки зрения доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателей смертности ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях. В некоторых регионах количество занятых коек уже превысило максимумы обоих предыдущих волн", — рассказали в пресс-службе Минздрава.

Там также подчеркнули, что заболеваемость среди детей сейчас выше, чем была за все время пандемии. До максимальных показателей приближается и количество госпитализаций.

Напомним, что в Украине во время нового возможного локдауна, скорее всего, правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование городского общественного транспорта.

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