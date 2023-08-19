В Украине прогнозируют рост минимальной зарплаты и пенсии: детали

Цены вырастут на 10,8% в 2024 году, а затем – снизятся.

Ожидается, что в 2024 году минимальная зарплата составит 8000 грн. Сумма же минимальной пенсии вырастет до 2361 грн.

Соответствующий документ обнародовало Министерство финансов Украины.

Что известно

Ведомство направило главным распорядителям средств государственного бюджета прогнозы относительно показателей для составления бюджетных запросов на 2024-2026 годы.

Так, минимальная зарплата в 2024 году должна повыситься дважды: в январе до 7100 грн, а с июля – до 8000 грн. В том же году размер минимальной пенсии составит 2361 грн.

Прогнозируют, что с января 2025 минимальная зарплата будет 8370 грн, а минимальная пенсия будет 2573 грн.

Еще через год, в 2026-м, минимальная зарплата повысится до 8956 грн, а пенсия будет составлять 2774 грн.

Напомним, в Украине ежегодно к 2028 году требование к страховому стажу для выхода на пенсию будет расти. То есть с каждым годом минимальная величина стажа, позволяющего выйти на пенсию в законные 60 лет, будет увеличиваться.

Читайте также: