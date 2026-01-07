В Украине прогнозируют усиление отключений из-за резкого похолодания

Отопление / © iStock

Сильные морозы, которые прогнозируются в Украине на 10-11 января, могут дополнительно осложнить работу энергосистемы на фоне дефицита мощности и действующих графиков отключений электроэнергии.

Об этом сообщил председатель Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра в комментарии "Эспрессо«.

«Сами по себе морозы существенно не влияют на состояние энергосистемы — все ее элементы — линии электропередачи, подстанции рассчитаны на низкие температуры. Однако со снижением температуры традиционно увеличивается потребление электроэнергии. Сегодня, 7 января, по состоянию на утро оно, например, уже было на 3,3% выше, чем вчера», — сказал он.

По его словам, чем ниже будет температура, тем жестче будут графики отключений электричества.

Он отметил, что еще в декабре «Укрэнерго» предупреждало о возможном усилении графиков отключений электроэнергии в случае, если температура в течение недели опустится ниже -10 градусов, что может добавить еще одну очередь к действующим ограничениям.

По его словам, уменьшить вероятность таких ограничений можно путем экономного потребления электроэнергии, в частности избегание использования мощных электроприборов в пиковые часы. В то же время Голиздра отметил, что решающим фактором для состояния энергосистемы остаются возможные новые российские обстрелы объектов генерации, передачи и распределения электроэнергии, которые будут иметь значительно большее влияние, чем низкие температуры.

«Что касается городских теплосетей, то они относятся к объектам критической инфраструктуры и их не отключают. К тому же, почти все они имеют резервные источники питания, достаточные для работы котлов для производства теплоносителя. Поэтому морозы не должны повлиять на их работу. Что же касается возможных аварий на теплосетях в условиях низких температур — это уже зависит от того, как каждые конкретные городские коммунальные предприятия подготовили их к зиме», — резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Укрэнерго» заявляло, что из-за сильных морозов будут более строгие графики отключения света.