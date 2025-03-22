В Украине прогнозируются существенные изменения в погоде - чего ожидать

В Украине 23 марта ожидается изменение погодных условий. На западе и севере страны температура снизится до +8+12 градусов, что на несколько градусов прохладнее сегодня.

Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, в остальной территории Украины, в частности в центральных и южных регионах, температура будет оставаться комфортной и колебаться в пределах +10+14 градусов.

Метеорологи предупреждают об усилении юго-восточного ветра, который может достигнуть штормовых порывов. Поэтому следует соблюдать осторожность во время пребывания на улице в условиях сильного ветра.

Дожди пройдут в западных областях и севере Украины, а вот в южных и центральных регионах осадков не предполагается. Это означает, что в большинстве частей страны погода будет оставаться сухой и теплой.

В Киеве температура днем будет на уровне +10+12 градусов. Ветер порывистый, юго-восточный, и хотя осадков не ожидается, могут появиться облака. Поэтому одевайтесь потеплее и будьте готовы к быстрым изменениям погоды.

Погода в Украине всегда приносит свои сюрпризы и следует быть готовыми к любым изменениям, особенно в условиях сильных ветров и возможных дождей.

Напомним, ранее мы писали о том, что 22 марта в Украине зафиксирована мощная магнитная буря, достигшая красного уровня (К-индекс 6), хотя изначально прогнозировалось, что она будет не сильной.

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