В Украине происходит перестройка погодных условий: метеоролог рассказала об изменении климата

В этом году в Украине фиксировали немало температурных рекордов.

В последние годы в Украине погода значительно изменилась. К примеру, стало меньше осадков. А в этом году происходит перестройка погодных условий.

Об этом в интервью Obozrevatel рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

"Что снегу выпадает меньше зимой, что дождей летом. Раньше везде их было больше. Август был практически без осадков, сентябрь тоже был сухим", – отметила она.

В этом году в Украине фиксировали немало температурных рекордов.

Метеоролог подчеркнула, что в этом году произошла перестройка погодных условий. "Обычно к этому году все апреле были с дефицитом дождей, их практически не было. А в этом году апрель взял на себя роль мая, ведь обычно в мае выпадает столько дождей. В то же время май был совсем без осадков. Но этот вопрос еще необходимо изучать — ли связано это с перестройкой будущего климата или речь идет о брыкании погоды", – отметила Мартазинова.

Напомним, синоптик Наталья Диденко поразила прогнозом до конца недели — будут снег и заморозки. Из-за дополнительного похолодания 21 октября на западе и севере Украины возможен мокрый снег.

Читайте также: