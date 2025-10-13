- Дата публикации
В Украине произошли "прилеты" 13 российских дронов: детали от Воздушных сил
Украинская ПВО сбила/подавила 69 российских дронов 13 октября, но не обошлось без попаданий.
Российские войска устроили атаку на Украину в ночь на 13 октября с применением 82 дронов различных типов. Несмотря на работу противовоздушной обороны, 13 вражеских беспилотников попали в семи локациях.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночью российские оккупанты запустили по Украине 82 ударных дрона типа Shahed, «Гербера» и беспилотника других типов из Орла, Курска, Приморско-Ахтарска. Около 50 из них — ударные беспилотники.
По состоянию на утро украинская ПВО сбила/подавила 69 вражеских дронов типа Shahed, «Гербера» и других типов на севере, востоке и юге страны.
В то же время 13 российских ударных беспилотников попали в семи локациях. Еще в двух локациях зафиксированы падения сбитых (обломки) дронов.
«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!» — призвали в Воздушных силах.
Напомним, в ночь на 13 октября в ряде регионов Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения и группы ударных дронов.
Утром стало известно, что из-за атаки дронами на Одесскую область вспыхнули масштабные пожары на складах с текстильной продукцией и швейным оборудованием. Сгорело авто и пострадал один человек.
Кроме того, в Харькове вечером раздавались взрывы. Власти сообщили, что россияне атаковали беспилотниками Шевченковский район: там произошел «прилет» рядом с жилой застройкой.