В Украине произошли "прилеты" 13 российских дронов: детали от Воздушных сил

Российские войска устроили атаку на Украину в ночь на 13 октября с применением 82 дронов различных типов. Несмотря на работу противовоздушной обороны, 13 вражеских беспилотников попали в семи локациях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночью российские оккупанты запустили по Украине 82 ударных дрона типа Shahed, «Гербера» и беспилотника других типов из Орла, Курска, Приморско-Ахтарска. Около 50 из них — ударные беспилотники.

По состоянию на утро украинская ПВО сбила/подавила 69 вражеских дронов типа Shahed, «Гербера» и других типов на севере, востоке и юге страны.

В то же время 13 российских ударных беспилотников попали в семи локациях. Еще в двух локациях зафиксированы падения сбитых (обломки) дронов.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!» — призвали в Воздушных силах.

Напомним, в ночь на 13 октября в ряде регионов Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения и группы ударных дронов.

Утром стало известно, что из-за атаки дронами на Одесскую область вспыхнули масштабные пожары на складах с текстильной продукцией и швейным оборудованием. Сгорело авто и пострадал один человек.

Кроме того, в Харькове вечером раздавались взрывы. Власти сообщили, что россияне атаковали беспилотниками Шевченковский район: там произошел «прилет» рядом с жилой застройкой.