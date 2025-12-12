- Дата публикации
В Украине произошло ощутимое землетрясение: что известно (карта)
Произошедшее накануне землетрясение можно было почувствовать.
Вечером 11 декабря в Тернопольской области произошло землетрясение. Магнитуда составила 2,9 (по шкале Рихтера). Такое землетрясение относится к ощутимым.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Подземные толчки произошли на глубине 3 км. Их зафиксировали в 21.33 в Чертковском районе Тернопольской области.
"По классификации землетрясений относится к ощутимым", - подчеркнули в Центре.
Напомним, по данным ученых, в Украине зафиксировано несколько сейсмически активных зон, несущих потенциальные риски . Наиболее опасная из них – зона Вранча в Румынии. Именно из Вранчанской зоны происходит большинство землетрясений, ощущаемых на территории Украины. Еще один опасный участок – Крым и Черное море.