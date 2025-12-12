В Украине произошло ощутимое землетрясение: что известно (карта)

Землетрясение. / © cxid.info

Вечером 11 декабря в Тернопольской области произошло землетрясение. Магнитуда составила 2,9 (по шкале Рихтера). Такое землетрясение относится к ощутимым.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Подземные толчки произошли на глубине 3 км. Их зафиксировали в 21.33 в Чертковском районе Тернопольской области.

"По классификации землетрясений относится к ощутимым", - подчеркнули в Центре.

В Тернопольской области зафиксировано землетрясение. Фото: Главный центр спецконтроля.

Напомним, по данным ученых, в Украине зафиксировано несколько сейсмически активных зон, несущих потенциальные риски . Наиболее опасная из них – зона Вранча в Румынии. Именно из Вранчанской зоны происходит большинство землетрясений, ощущаемых на территории Украины. Еще один опасный участок – Крым и Черное море.