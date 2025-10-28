ТСН в социальных сетях

Украина
1238
1 мин

В Украине произошло землетрясение

Главный центр специального контроля сообщил о землетрясении на Буковине с низкой магнитудой.

Ирина Лабьяк
Землетрясение

Землетрясение / © Associated Press

В Украине произошло землетрясение, которое зафиксировали 27 октября в Черновицкой области.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Землетрясение магнитудой 1,4 было зарегистрировано с территории Сокирянской территориальной громады Днестровского района Черновицкой области.

По классификации землетрясений это относится к неощутимым.

Карта с пометкой, где произошло землетрясение / © Главный центр специального контроля

Напомним, вечером 27 октября западную часть Турции всколыхнуло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентром стал город Синдирги провинции Балыкесир. Землетрясение ощущалось в крупных городах, в частности Стамбуле, Измире и Бурсе, вызвав панику. Были разрушены здания, преимущественно в Синдирги (обвалилось по меньшей мере пять домов). По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

1238
