В Украине произошло землетрясение: что известно

Люди землетрясения не почувствовали.
В Ивано-Франковской области 28 декабря произошло землетрясение магнитудой 2,4 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Землетрясение произошло неподалеку от поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области в 13:51. Известно, что эпицентр землетрясения расположен к западу от Делятина на глубине 2 км.
"По классификации землетрясений относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли выявляются и регистрируются только сейсмографами", — говорится в сообщении.
Последнее землетрясение здесь было зарегистрировано 15 ноября 2022 года с магнитудой 2,4 балла.
Напомним, 1 декабря в Украине произошло землетрясение. Его зафиксировали в районе города Новоднестровска Черновицкой области, на глубине 6 км.
Также 18 ноября в Черновицкой области зафиксировали землетрясение.
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