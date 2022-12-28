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В Украине произошло землетрясение: что известно

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Украине произошло землетрясение: что известно

Фото: Associated Press

Люди землетрясения не почувствовали.

В Ивано-Франковской области 28 декабря произошло землетрясение магнитудой 2,4 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Землетрясение произошло неподалеку от поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области в 13:51. Известно, что эпицентр землетрясения расположен к западу от Делятина на глубине 2 км.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли выявляются и регистрируются только сейсмографами", — говорится в сообщении.

Последнее землетрясение здесь было зарегистрировано 15 ноября 2022 года с магнитудой 2,4 балла.

Напомним, 1 декабря в Украине произошло землетрясение. Его зафиксировали в районе города Новоднестровска Черновицкой области, на глубине 6 км.

Также 18 ноября в Черновицкой области зафиксировали землетрясение.

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Дата публикации
Просмотры
2068
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