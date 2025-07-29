В Украине произошло землетрясение: что известно

Землетрясение

Реклама

Утром 29 июля в Украине было зафиксировано землетрясение. Подземные толчки произошли в Черновицкой области. Их магнитуда была 2,3 по шкале Рихтера.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Подземные толчки начались вблизи населенных пунктов Волока и Грушевка Черновицкого района. Эпицентр залегал на глубине 2 км.

Реклама

Подземные толчки имели магнитуду 2,3 по шкале Рихтера. По классификации сейсмологов это едва ощутимое землетрясение. Он не представляет опасности для населения и инфраструктуры.

Как сообщалось, 13 июля на территории Черновицкой области было зафиксировано слабое землетрясение. Он произошел в районе поселка Конятина, расположенного в Вижницком районе. Магнитуда составляла 2,6 балла по шкале Рихтера.

Напомним, ранее доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь объяснил, могут ли частые ракетные взрывы спровоцировать землетрясения в Украине. По словам ученого, пока никакого роста количества подземных толчков из-за войны не зафиксировано. Впрочем, климатические изменения могут влиять на сейсмическую активность.

Дата публикации 12:35, 20.07.25 Количество просмотров 137 Мощные землетрясения у Камчатки: волны цунами могут накрыть побережье