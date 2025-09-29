В Украине произошло землетрясение: что известно

Землетрясение.

Вечером 28 сентября во Львовской области произошло землетрясение. Подземные толчки произошли в Стрыйском районе.

Об этом сообщили в Департаменте по гражданской защите Львовской ОВА.

Отмечается, что толчки зарегистрировали в 21.47. Эпицентр землетрясения находился вблизи города Стрый, на глубине 4 км.

Подземные толчки были силой 3,0 балла по шкале Рихтера. По классификации такие землетрясения относят к неощутимым — они не представляют опасности и, как правило, не фиксируются населением.

