Украина
495
1 мин

В Украине произошло землетрясение: что известно

Оснований для беспокойства нет, подчеркивают специалисты.

Елена Капник
Землетрясение.

Вечером 28 сентября во Львовской области произошло землетрясение. Подземные толчки произошли в Стрыйском районе.

Об этом сообщили в Департаменте по гражданской защите Львовской ОВА.

Отмечается, что толчки зарегистрировали в 21.47. Эпицентр землетрясения находился вблизи города Стрый, на глубине 4 км.

Подземные толчки были силой 3,0 балла по шкале Рихтера. По классификации такие землетрясения относят к неощутимым — они не представляют опасности и, как правило, не фиксируются населением.

Напомним, ранее синоптики шокировали изменением климата в Украине: зима как весна, весна как зима. Перепады температуры в сутки до 25 градусов как норма. И все это из-за глобального потепления.

495
