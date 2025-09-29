- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 495
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине произошло землетрясение: что известно
Оснований для беспокойства нет, подчеркивают специалисты.
Вечером 28 сентября во Львовской области произошло землетрясение. Подземные толчки произошли в Стрыйском районе.
Об этом сообщили в Департаменте по гражданской защите Львовской ОВА.
Отмечается, что толчки зарегистрировали в 21.47. Эпицентр землетрясения находился вблизи города Стрый, на глубине 4 км.
Подземные толчки были силой 3,0 балла по шкале Рихтера. По классификации такие землетрясения относят к неощутимым — они не представляют опасности и, как правило, не фиксируются населением.
Напомним, ранее синоптики шокировали изменением климата в Украине: зима как весна, весна как зима. Перепады температуры в сутки до 25 градусов как норма. И все это из-за глобального потепления.