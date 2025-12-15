В Украине произошло землетрясение: что известно

Землетрясение

Утром понедельника, 15 декабря, в Хмельницкой области произошло землетрясение. Подземные толчки произошли в Дунаевецком районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного центра специального контроля.

Отмечается, что землетрясение зарегистрировано 06:12:09 в Дунаевецком районе Хмельницкой области на глубине пять километров. Подземные толчки были силой 1,7 балла по шкале Рихтера.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым", - говорится в сообщении.

Подземные толчки в Хмельницкой области утром 15 декабря. Фото: Главный центр специального контроля.

Как сообщалось, 12 декабря в Украине произошло ощутимое землетрясение. Толчки были зарегистрированы в Тернопольской области. Его магнитуда составила 2,9 (по шкале Рихтера). Такое землетрясение относится к ощутимым.