- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 811
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине произошло землетрясение: что известно
Землетрясение снова зафиксировали в Хмельницкой области.
Сегодня, 19 января, западную Украину вздрогнули подземные толчки. Землетрясение зафиксировали в 04:26 в Новоушицкой территориальной громаде Каменец-Подольского района Хмельницкой области.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
По данным специалистов, толчки произошли на глубине всего 1 километр, а магнитуда составила 1,5. Это означает, что землетрясение относится к категории «неощутимых», и жители региона его практически не заметили.
Эксперты объясняют, что подобные слабые подземные толчки — обычное явление для региона. Они не представляют угрозы для зданий или населения, но служат напоминанием о сейсмической активности в Украине.
Пока нет сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры. Специалисты продолжают мониторинг, чтобы своевременно реагировать на любые изменения в сейсмической активности.
Напомним, 15 декабря в Хмельницкой области произошло землетрясение. Подземные толчки произошли в Дунаевецком районе. Подземные толчки были силой 1,7 балла по шкале Рихтера.