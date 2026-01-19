В Украине произошло землетрясение: что известно

Хмельницкую область всколыхнуло землетрясение

Сегодня, 19 января, западную Украину вздрогнули подземные толчки. Землетрясение зафиксировали в 04:26 в Новоушицкой территориальной громаде Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По данным специалистов, толчки произошли на глубине всего 1 километр, а магнитуда составила 1,5. Это означает, что землетрясение относится к категории «неощутимых», и жители региона его практически не заметили.

Эксперты объясняют, что подобные слабые подземные толчки — обычное явление для региона. Они не представляют угрозы для зданий или населения, но служат напоминанием о сейсмической активности в Украине.

Пока нет сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры. Специалисты продолжают мониторинг, чтобы своевременно реагировать на любые изменения в сейсмической активности.

Напомним, 15 декабря в Хмельницкой области произошло землетрясение. Подземные толчки произошли в Дунаевецком районе. Подземные толчки были силой 1,7 балла по шкале Рихтера.