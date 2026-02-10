В Украине произошло землетрясение: что известно

Землетрясение

Во вторник, 10 февраля, в Украине зафиксировано землетрясение у побережья Крымского полуострова. Магнитуда составила 3,6 балла.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Землетрясение в Украине 10 февраля

Специалисты обнародовали точные данные об эпицентре толчков.

Землетрясение Украина 10 февраля

«10 февраля 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение у побережья Крымского полуострова, магнитудой 3,6 (по шкале Рихтера)», — говорится в сообщении.

Как добавляется, эпицентр землетрясения находился в районе города Керчи, на глубине 14 км. Его относят к неощутимым.

Толчки в России

В этот же день в Краснодарском крае России зафиксировали землетрясение. Подземные толчки магнитудой 4,8 балла почувствовали жители Анапы, Новороссийска и других населенных пунктов.

По сообщениям местных жителей, в некоторых домах есть повреждения - потрескались потолки и осыпалась штукатурка. Россияне начали активно обсуждать инцидент в Мэрее, предполагая, что «трясло» из-за якобы удара по региону.

Ранее мы писали, что в Полтавской области 8 февраля было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0. Он произошел в 15:33:29 в Мачуховской общине на глубине 9 км. Это явление относится к едва ощутимым толчкам и обычно не опасно для людей или инфраструктуры.

Специалисты Главного центра специального контроля призвали граждан, которые могли ощутить толчки, оставлять сообщения о своих ощущениях. Это поможет уточнить энергетические параметры землетрясения.