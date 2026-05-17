В Украине произошло землетрясение: что известно о последствиях

Утром 17 мая в Полтавской области зафиксировали землетрясение. Подземные толчки были почти не ощутимыми и не имели последствий.

О сейсмической активности на Полтавщине сообщили в Главном центре специального контроля.

Подземные толчки зафиксировали в 6:39 в Полтавском районе, вблизи Диканьской общины.

Местных жителей, которые могли почувствовать сейсмическую активность, просят сообщить об этом специалистам для уточнения энергетических параметров землетрясения.

Установленная на данный момент магнитуда землетрясения составила 2,6 по шкале Рихтера, его эпицентр находился на глубине 4 километра.

По классификации сейсмологов, он относится к едва ощутимым.

Сейсмическую активность на Полтавщине фиксируют уже второй раз за последнее время.

Напомним, что 28 марта в пределах Мачуховской территориальной общины на Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,2. Тогда эпицентр располагался на глубине около 8 километров. Толчки тоже классифицировали как слабые и едва ощутимые.

В мае дважды фиксировали землетрясение на Закарпатье. 8 мая произошло землетрясение магнитудой 2,0 балла. Эпицентр подземных толчков располагался вблизи города Виноградов на глубине 3 километра.

В ночь на 12 мая в Хустском районе Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7 балла.

