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В Украине произошло землетрясение: что зафиксировали сейсмологи
В ночь на 1 июля в районе Полтавы зафиксировали подземные толчки в районе Полтавы
В ночь на 1 июля 2025 года в районе села Карпуси, Полтавского района, произошло землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Подземные толчки были зафиксированы в 01:23 по киевскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
Согласно классификации, такое землетрясение считается не ощутимым — то есть не представляло опасности и не ощущалось людьми.
Ранее, на территории Закарпатской области в горном массиве неподалеку с румынской границей было зарегистрировано землетрясение.
Напомним, землетрясение вблизи Полтавы также произошло 16 марта. А сейсмологи предупреждали об увеличении количества землетрясений в Полтавской области. Но отметила, что угрозы для людей они не представляют.