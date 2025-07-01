В Украине произошло землетрясение: что зафиксировали сейсмологи

Землетрясение / © Associated Press

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В ночь на 1 июля 2025 года в районе села Карпуси, Полтавского района, произошло землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Подземные толчки были зафиксированы в 01:23 по киевскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

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Согласно классификации, такое землетрясение считается не ощутимым — то есть не представляло опасности и не ощущалось людьми.

Землетрясение в Полтавской области

Ранее, на территории Закарпатской области в горном массиве неподалеку с румынской границей было зарегистрировано землетрясение.

Напомним, землетрясение вблизи Полтавы также произошло 16 марта. А сейсмологи предупреждали об увеличении количества землетрясений в Полтавской области. Но отметила, что угрозы для людей они не представляют.