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В Украине произошло землетрясение: где был эпицентр и что почувствовали люди
Специалисты классифицировали землетрясение как неощутимое.
В Одесской области зарегистрировали подземные толчки магнитудой 2,7 балла по шкале Рихтера. Епіцентр землетрясения залегал на глубине 7 км.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
Когда произошло землетрясение в Одесской области
По данным специалистов, землетрясение было зафиксировано 24 октября 2026 года в 13:30:43 по киевскому времени. Координаты источника подземных толчков — 45,94 градуса северной широты и 29,13 градуса восточной долготы — это таритория Арцизской общины Болградского района.
По классификации Главного центра специального контроля землетрясение относится к неощутимым. То есть его могли зафиксировать приборы, но люди обычно не испытывают столь слабых колебаний.
Землетрясения в Украине — последние новости
Подземные толчки, которые ощущают украинцы, могут возникать и за пределами страны. 19 октября в румынской сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,8 на глубине 124,1 км. Колебания дошли до юга Одесской области, в частности Измаильского района: жители Рени и Килии писали, что землетрясение в Румынии было настолько ощутимым, что в жилищах трясло мебель.
Ощутимость подземных толчков зависит не только от их магнитуды, но и от глубины ячейки и расстояния до нее. Поэтому землетрясение, эпицентр которого расположен в соседней Румынии, может ощущаться в украинских населенных пунктах, хотя непосредственно на их территории сейсмического события нет.
В Украине также регистрируют слабые подземные толчки, люди обычно не замечают. 15 октября землетрясение магнитудой 2,1 было зафиксировано в Тячевском районе Закарпатской области. Его ячейка залегала на глубине 8 км, а специалисты отнесли событие к неощутимым. Такие толчки на Закарпатье регистрируют с помощью специальных приборов, даже когда жители не замечают никаких колебаний.
Более интенсивные подземные колебания зафиксировали в сентябре на Полтавщине. 22 сентября в Мачуховской общине произошло землетрясение магнитудой 4,2 с ячейкой на глубине 3 км. По классификации специалистов он принадлежал к сильно умеренным. Это показывает, что землетрясения в центральной части Украины могут существенно отличаться по силе и глубине, поэтому каждое событие оценивают по отдельным параметрам.