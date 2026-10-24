ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
268
Время на прочтение
2 мин

В Украине произошло землетрясение: где был эпицентр и что почувствовали люди

Специалисты классифицировали землетрясение как неощутимое.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сейсмограф

В Одесской области зафиксировали «неощутимое» землетрясение

В Одесской области зарегистрировали подземные толчки магнитудой 2,7 балла по шкале Рихтера. Епіцентр землетрясения залегал на глубине 7 км.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Когда произошло землетрясение в Одесской области

По данным специалистов, землетрясение было зафиксировано 24 октября 2026 года в 13:30:43 по киевскому времени. Координаты источника подземных толчков — 45,94 градуса северной широты и 29,13 градуса восточной долготы — это таритория Арцизской общины Болградского района.

По классификации Главного центра специального контроля землетрясение относится к неощутимым. То есть его могли зафиксировать приборы, но люди обычно не испытывают столь слабых колебаний.

Координаты эпицентра землетрясения в Одесской области 24 октября

Координаты эпицентра землетрясения в Одесской области 24 октября

Землетрясения в Украине — последние новости

Подземные толчки, которые ощущают украинцы, могут возникать и за пределами страны. 19 октября в румынской сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,8 на глубине 124,1 км. Колебания дошли до юга Одесской области, в частности Измаильского района: жители Рени и Килии писали, что землетрясение в Румынии было настолько ощутимым, что в жилищах трясло мебель.

Ощутимость подземных толчков зависит не только от их магнитуды, но и от глубины ячейки и расстояния до нее. Поэтому землетрясение, эпицентр которого расположен в соседней Румынии, может ощущаться в украинских населенных пунктах, хотя непосредственно на их территории сейсмического события нет.

В Украине также регистрируют слабые подземные толчки, люди обычно не замечают. 15 октября землетрясение магнитудой 2,1 было зафиксировано в Тячевском районе Закарпатской области. Его ячейка залегала на глубине 8 км, а специалисты отнесли событие к неощутимым. Такие толчки на Закарпатье регистрируют с помощью специальных приборов, даже когда жители не замечают никаких колебаний.

Более интенсивные подземные колебания зафиксировали в сентябре на Полтавщине. 22 сентября в Мачуховской общине произошло землетрясение магнитудой 4,2 с ячейкой на глубине 3 км. По классификации специалистов он принадлежал к сильно умеренным. Это показывает, что землетрясения в центральной части Украины могут существенно отличаться по силе и глубине, поэтому каждое событие оценивают по отдельным параметрам.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie