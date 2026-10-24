В Украине произошло землетрясение: где был эпицентр и что почувствовали люди

В Одесской области зафиксировали «неощутимое» землетрясение

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В Одесской области зарегистрировали подземные толчки магнитудой 2,7 балла по шкале Рихтера. Епіцентр землетрясения залегал на глубине 7 км.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

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Когда произошло землетрясение в Одесской области

По данным специалистов, землетрясение было зафиксировано 24 октября 2026 года в 13:30:43 по киевскому времени. Координаты источника подземных толчков — 45,94 градуса северной широты и 29,13 градуса восточной долготы — это таритория Арцизской общины Болградского района.

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По классификации Главного центра специального контроля землетрясение относится к неощутимым. То есть его могли зафиксировать приборы, но люди обычно не испытывают столь слабых колебаний.

Координаты эпицентра землетрясения в Одесской области 24 октября

Землетрясения в Украине — последние новости

Подземные толчки, которые ощущают украинцы, могут возникать и за пределами страны. 19 октября в румынской сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,8 на глубине 124,1 км. Колебания дошли до юга Одесской области, в частности Измаильского района: жители Рени и Килии писали, что землетрясение в Румынии было настолько ощутимым, что в жилищах трясло мебель.

Ощутимость подземных толчков зависит не только от их магнитуды, но и от глубины ячейки и расстояния до нее. Поэтому землетрясение, эпицентр которого расположен в соседней Румынии, может ощущаться в украинских населенных пунктах, хотя непосредственно на их территории сейсмического события нет.

В Украине также регистрируют слабые подземные толчки, люди обычно не замечают. 15 октября землетрясение магнитудой 2,1 было зафиксировано в Тячевском районе Закарпатской области. Его ячейка залегала на глубине 8 км, а специалисты отнесли событие к неощутимым. Такие толчки на Закарпатье регистрируют с помощью специальных приборов, даже когда жители не замечают никаких колебаний.

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Более интенсивные подземные колебания зафиксировали в сентябре на Полтавщине. 22 сентября в Мачуховской общине произошло землетрясение магнитудой 4,2 с ячейкой на глубине 3 км. По классификации специалистов он принадлежал к сильно умеренным. Это показывает, что землетрясения в центральной части Украины могут существенно отличаться по силе и глубине, поэтому каждое событие оценивают по отдельным параметрам.

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