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- Украина
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В Украине произошло землетрясение: где зафиксировали подземные толчки
В Хмельницкой области 19 сентября было зафиксировано землетрясение.
Сегодня, 19 сентября, в Хмельницкой области зафиксировано землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
Землетрясение зафиксировали на территории Слободско-Кульчиевецкой территориальной громады Каменец-Подольского района Хмельницкой области, магнитудой 2,0 (по шкале Рихтера), на глубине 2 км.
По классификации землетрясений относится к едва ощутимым.
Координаты источника — 48,6 ° северной широты и 26,74 ° восточной долготы.
Шкала Рихтера — это система, с помощью которой сейсмологи определяют магнитуду землетрясения, то есть количество высвобождаемой энергии во время подземных толчков.
Меньше 2 баллов по шкале Рихтера — микроземлетрясения. Люди их не чувствуют, и это довольно частые явления.
От 2 до 2,9 — очень слабые землетрясения. Обычно люди их тоже не ощущают, хотя сейсмографы фиксируют такие толчки. Именно к этой категории относится указанное землетрясение.
Напомним, что 17 сентября землетрясение было зафиксировано во Львовской области.