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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине произошло землетрясение: где зафиксировали сейсмическую активность

В Черновицкой области 10 ноября зафиксировано землетрясение магнитудой 2,2 балла.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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В Черновицкой области произошло землетрясение

В Черновицкой области произошло землетрясение

В Черновицкой области сейсмологи зафиксировали подземные толчки. Землетрясение произошло во вторник, 10 ноября 2026 года, в 09:29:29 по киевскому времени.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

В Черновицкой области произошло землетрясение: подробности

Специалисты установили, что центром сейсмической активности стала Черновицкая область. А именно территория между селами Новоднестровск и Ожево.

Сила подземных колебаний составляла 2,2 балла по шкале Рихтера, а сами толчки возникли на незначительной глубине — всего в 2 километрах от поверхности.

По общепринятой сейсмологической классификации событие отнесли к категории неощутимых, поэтому угрозы или разрушения оно не повлекло.

В то же время, специалисты обращаются к местным жителям, которые почувствовали землетрясение. Их просят поделиться впечатлениями по этой ссылке. Это поможет сейсмологам уточнить данные о подземных толчках.

Землетрясения в Украине: последние новости

Напомним, 30 октября 2026 года в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера. По данным Главного центра специального контроля, эпицентр подземных толчков размещался в Мачуховской общине Полтавского района на глубине 8 километров. По официальной классификации это землетрясение относится к категории едва ощутимых.

Сейсмологи обратились к жителям региона с просьбой оставить сообщения о своих ощущениях, если они почувствовали толчки. Это поможет специалистам уточнить энергетические параметры землетрясения.

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