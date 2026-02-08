В Украине произошло землетрясение: сейсмологи обратились к гражданам

Землетрясение в Полтавской области Фото иллюстративное / © cxid.info

Сегодня, 8 февраля, в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера.

Об этом заявили в Главном центре специального контроля.

Специалисты зарегистрировали землетрясение в Полтавской области. По данным ведомства, событие произошло в 15:33:29 по киевскому времени в Полтавском районе, Мачуховское общество.

Координаты источника: широта 49,52° с.ш., долгота 34,36° в.д.

Магнитуда: 3,0

Глубина: 9 км

По классификации землетрясений, событие относится к едва ощутимым.

«Если вы испытывали толчки, оставьте сообщение о своих ощущениях по ссылке. Это поможет уточнить энергетические параметры землетрясения», — призвали специалисты.

Напомним, на днях именно в Полтавской области уже произошло очередное землетрясение. Подземные толчки зафиксировали вечером на территории Полтавской территориальной громады.

А раньше в Запорожье горожане почувствовали землетрясение. В Сети появились кадры из квартиры на 9 этаже. Очевидцы сняли в момент подземных толчков.