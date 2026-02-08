- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 326
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине произошло землетрясение: сейсмологи обратились к гражданам
Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Мачуховской общине Полтавского района.
Сегодня, 8 февраля, в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,0 по шкале Рихтера.
Об этом заявили в Главном центре специального контроля.
Специалисты зарегистрировали землетрясение в Полтавской области. По данным ведомства, событие произошло в 15:33:29 по киевскому времени в Полтавском районе, Мачуховское общество.
Координаты источника: широта 49,52° с.ш., долгота 34,36° в.д.
Магнитуда: 3,0
Глубина: 9 км
По классификации землетрясений, событие относится к едва ощутимым.
«Если вы испытывали толчки, оставьте сообщение о своих ощущениях по ссылке. Это поможет уточнить энергетические параметры землетрясения», — призвали специалисты.
Напомним, на днях именно в Полтавской области уже произошло очередное землетрясение. Подземные толчки зафиксировали вечером на территории Полтавской территориальной громады.
А раньше в Запорожье горожане почувствовали землетрясение. В Сети появились кадры из квартиры на 9 этаже. Очевидцы сняли в момент подземных толчков.