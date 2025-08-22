ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
66
Время на прочтение
2 мин

В Украине произойдут изменения в расследованиях ДТП

Кабмин поддержал законопроект, которым предусмотрено создание Национального бюро по расследованию аварийных происшествий на транспорте.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Расследование ДТП

Расследованием ДТП будет заниматься независимый орган

В Украине будет создан независимый орган для расследования аварийных происшествий на транспорте. Соответствующий законопроект поддержал Кабинет министров.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства развития громад и территорий Украины.

Законопроектом предусмотрено создание Национального бюро по расследованию аварийных происшествий на транспорте. Его цель — независимые, объективные и профессиональные расследования аварий на всех видах транспорта.

«Сейчас в Украине отсутствует специальный закон, который определял бы правовые основы деятельности независимого органа по расследованию аварийных происшествий на транспорте. Не существует и четкой правовой основы для организации таких расследований», — говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что принятие этого законопроекта станет шагом в выполнении Украиной обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Целесообразность создания такого органа для расследований аварийных происшествий на транспорте объяснили следующими причинами:

  • единый орган — единые правила и стандарты расследований;

  • прозрачность и доверие к процессам;

  • более быстрые и качественные расследования;

  • рекомендации, которые реально будут снижать риски новых аварий;

  • повышение уровня безопасности на транспорте.

Следующим шагом в создании Национального бюро по расследованию аварийных происшествий на транспорте будет регистрация законопроекта в Верховной Раде и подготовка к его рассмотрению.

Напомним, недавно Верховная Рада проголосовала за законопроект о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

НАБУ и САП создавались в 2015 г. Эти два ключевых органа антикоррупционной инфраструктуры были частью требований ЕС и МВФ в рамках структурных преобразований и приближения Украины к Европейскому Союзу.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie