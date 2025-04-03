В Украине произойдут изменения в вакцинации: каким будет новый календарь прививок

В Украине произойдут изменения в вакцинации / © Associated Press

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С 2026 года в Украине будет введен новый Календарь профилактических прививок, которым предусмотрен ряд изменений относительно вакцинации.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Как пояснил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, среди предложенных изменений — использование комбинированных вакцин. Это позволит сократить количество инъекций для ребенка и визитов в кабинет врача для его родителей.

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Также предусмотрено изменение вакцинации по возрасту: проведение второй прививки против кори не в 6, а в 4 года и другие изменения, которые позволят, учитывая аналитические данные, защитить детей от инфекционных заболеваний как можно раньше.

Главным изменением станет обязательная безвозмездная вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек 12-13 лет.

«В большинстве европейских стран вакцинация против ВПЧ является частью обязательной программы, она эффективна и необходима для Украины», — подчеркнул Кузин.

Как известно, вакцина против папилломы позволяет защитить от развития рака шейки матки.

Еще одно изменение касается схемы вакцинации против вирусного гепатита B: прививки будут рекомендовать проводить по графику 2–4–6–18 месяцев. Сейчас прививки против гепатита B делают в первый день жизни, а затем в 2 и 6 месяцев.

Также предусмотрены изменения в графике вакцинации против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК). По новому календарю, вторую прививку будут делать детям в возрасте 4 лет вместо 6 лет.

Прививку БЦЖ, защищающую от туберкулеза, планируют проводить уже через 24 часа после рождения вместо 3–5-х суток жизни, как сейчас.

Кроме того, вакцинацию БЦЖ детям до 9 месяцев будут проводить без предварительного проведения туберкулиновой кожной пробы/теста высвобождения гамма-интерферона, если неизвестно о контакте с больным человеком.

Изменения и предложения прошли обсуждение и согласование с центральными органами исполнительной власти. Финализированный вариант изменений был обсужден на совместном совещании в Минздраве.

Напомним, Украина получила 100 тысяч доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib, которая защищает детей от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции. Вакцина уже распределена между регионами и доступна для бесплатной прививки.