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- Украина
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В Украине произойдут изменения в вакцинации: каким будет новый календарь прививок
Среди предлагаемых изменений – использование комбинированных вакцин.
С 2026 года в Украине будет введен новый Календарь профилактических прививок, которым предусмотрен ряд изменений относительно вакцинации.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.
Как пояснил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, среди предложенных изменений — использование комбинированных вакцин. Это позволит сократить количество инъекций для ребенка и визитов в кабинет врача для его родителей.
Также предусмотрено изменение вакцинации по возрасту: проведение второй прививки против кори не в 6, а в 4 года и другие изменения, которые позволят, учитывая аналитические данные, защитить детей от инфекционных заболеваний как можно раньше.
Главным изменением станет обязательная безвозмездная вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек 12-13 лет.
«В большинстве европейских стран вакцинация против ВПЧ является частью обязательной программы, она эффективна и необходима для Украины», — подчеркнул Кузин.
Как известно, вакцина против папилломы позволяет защитить от развития рака шейки матки.
Еще одно изменение касается схемы вакцинации против вирусного гепатита B: прививки будут рекомендовать проводить по графику 2–4–6–18 месяцев. Сейчас прививки против гепатита B делают в первый день жизни, а затем в 2 и 6 месяцев.
Также предусмотрены изменения в графике вакцинации против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК). По новому календарю, вторую прививку будут делать детям в возрасте 4 лет вместо 6 лет.
Прививку БЦЖ, защищающую от туберкулеза, планируют проводить уже через 24 часа после рождения вместо 3–5-х суток жизни, как сейчас.
Кроме того, вакцинацию БЦЖ детям до 9 месяцев будут проводить без предварительного проведения туберкулиновой кожной пробы/теста высвобождения гамма-интерферона, если неизвестно о контакте с больным человеком.
Изменения и предложения прошли обсуждение и согласование с центральными органами исполнительной власти. Финализированный вариант изменений был обсужден на совместном совещании в Минздраве.
Напомним, Украина получила 100 тысяч доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib, которая защищает детей от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции. Вакцина уже распределена между регионами и доступна для бесплатной прививки.