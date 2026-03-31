В Украине проснулись ядовитые пауки: биологи предупредили, в какой области сейчас опасно

Тарантул / © Associated Press

Весна 2026 года на Днепропетровщине подготовила опасный сюрприз: из-за аномального потепления тарантулы вышли из нор на несколько месяцев раньше привычного срока. Первый паук этого сезона был зафиксирован еще 12 марта.

Об этом сообщила биология Светлана Кияк, пишет «Наш город».

Раньше активность этих пауков приходилась на июнь или июль, однако теперь из-за мягких зим и длительного лета график природы сместился. Биологи отмечают, что южнорусский тарантул начал активно расширять свой ареал обитания.

По словам специалистов, в последние годы в регионе существенно возросло количество не только тарантулов, но и сколопендр и даже смертоносных каракуртов. Когда-то эти виды встречались только на юге, но теперь они мигрируют на север — до Черкасской и Полтавской областей.

Где ждет опасность

Из-за распашки целинных земель тарантулы все чаще выбирают для жизни человеческие поселения. Теперь их можно встретить не только в балках или степях, но и в привычных местах отдыха: на детских площадках, стадионах и городских парках.

Паук длиной 3–4 сантиметра с темно-бурой спиной и черным брюшком обычно охотится ночью, исходя из своей глубокой норы. Хотя он не плетет ловильных сеток, его появление на огороде или приусадебном участке может сильно испугать.

Стоит ли бояться укуса

Несмотря на грозный вид, южнорусский тарантул не представляет смертельной угрозы для человека. Специалисты успокаивают: его приступ является болезненным и напоминает укус пчелы.

«Укус вызывает локальную боль, покраснение и отек. В редких случаях возможно кратковременное повышение температуры или аллергическая реакция», — отмечают эксперты Центра общественного здоровья Украины.

Однако жителям области советуют быть внимательными. На юге Днепропетровщины также встречается каракурт, яд которого гораздо сильнее и оказывает нейротоксическое действие.

Как уберечься:

Биологи призывают соблюдать простые правила безопасности, чтобы избежать неприятной встречи:

избегайте контактов с пауками под камнями и в норах;

будьте осторожны в сараях и летних кухнях;

обязательно проверяйте обувь, которую давно не обували;

не провоцируйте паука — он не нападет первым, если не почувствует угрозу.

В случае укуса специалисты рекомендуют немедленно обработать рану антисептиком и как можно скорее обратиться к врачу, чтобы исключить возможность аллергической реакции или осложнений.

Напомним, в Ровенской области начался сезон активности иксодовых клещей, о чем сообщал областной центр контроля и профилактики болезней.

По результатам мониторинга, всего за 20 минут в парке на Холме Славы на одном километре маршрута обнаружили 24 клеща. Специалисты отмечают, что весной их активность существенно возрастает из-за благоприятных погодных условий.

Клещи встречаются не только в лесах, но и в городских парках, скверах и во дворах, а в природных зонах их количество может достигать 40 особей на километр. Медики предупреждают о риске заражения болезнью Лайма: в прошлом году в регионе зафиксирован 191 случай, а около 18% клещей были инфицированы.

В случае укуса рекомендуется как можно скорее обратиться к врачу или осторожно удалить клеща, обработать место укуса и получить консультацию инфекциониста.