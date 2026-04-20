В Украине просят разрешить бесплатное растаможивание авто — петиция
На сайте Кабмина можно поддержать петицию о бесплатной растаможке авто.
В Украине предлагают предоставить участникам боевых действий (УБД) право на льготный ввоз одного транспортного средства из-за границы без уплаты таможенных платежей.
Соответствующая петиция появилась на сайте Кабинета Министров Украины. Ее автор — Руслан Пидгаецкий.
В тексте обращения отмечается, что из-за продолжающейся вооруженной агрессии против Украины значительное количество военнослужащих и участников боевых действий отдали свои силы, здоровье и время для защиты государства. По возвращении в гражданскую жизнь многие из них сталкиваются с трудностями адаптации, в частности в вопросах мобильности и трудоустройства.
Автор петиции отмечает, что возможность одноразового ввоза автомобиля без растаможки может стать важным шагом социальной поддержки ветеранов, а также поможет улучшить условия жизни и повысить мобильность.
Что предлагают в петиции
В обращении к правительству предлагается:
предоставить участникам боевых действий право на одноразовый льготный ввоз одного транспортного средства для личного пользования без уплаты таможенных платежей
установить ограничения на отчуждение такого автомобиля в течение определенного срока (ориентировочно 2–3 года) для предотвращения возможных злоупотреблений
определить прозрачный механизм подтверждения статуса УБД для получения этой льготы
В петиции также содержится просьба в Кабинет Министров Украины инициировать соответствующие изменения в законодательство и поддержать предложение как элемент государственной поддержки защитников Украины.
Сбор подписей начался 20 марта 2026, а до завершения кампании остался 61 день. Поддержать петицию можно здесь.
