В Украине просят разрешить бесплатное растаможивание авто — петиция

Растаможка авто / © Львівська митниця/Facebook

В Украине предлагают предоставить участникам боевых действий (УБД) право на льготный ввоз одного транспортного средства из-за границы без уплаты таможенных платежей.

Соответствующая петиция появилась на сайте Кабинета Министров Украины. Ее автор — Руслан Пидгаецкий.

В тексте обращения отмечается, что из-за продолжающейся вооруженной агрессии против Украины значительное количество военнослужащих и участников боевых действий отдали свои силы, здоровье и время для защиты государства. По возвращении в гражданскую жизнь многие из них сталкиваются с трудностями адаптации, в частности в вопросах мобильности и трудоустройства.

Автор петиции отмечает, что возможность одноразового ввоза автомобиля без растаможки может стать важным шагом социальной поддержки ветеранов, а также поможет улучшить условия жизни и повысить мобильность.

Что предлагают в петиции

В обращении к правительству предлагается:

предоставить участникам боевых действий право на одноразовый льготный ввоз одного транспортного средства для личного пользования без уплаты таможенных платежей

установить ограничения на отчуждение такого автомобиля в течение определенного срока (ориентировочно 2–3 года) для предотвращения возможных злоупотреблений

определить прозрачный механизм подтверждения статуса УБД для получения этой льготы

В петиции также содержится просьба в Кабинет Министров Украины инициировать соответствующие изменения в законодательство и поддержать предложение как элемент государственной поддержки защитников Украины.

Сбор подписей начался 20 марта 2026, а до завершения кампании остался 61 день. Поддержать петицию можно здесь.

