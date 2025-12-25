В Украине проведут первое заседание по выборам в военный период: подробности

Выборы в Украине / © УНИАН

В пятницу, 26 декабря, состоится первое заседание специальной рабочей группы, которая займется подготовкой законодательных предложений по организации выборов и референдумов.

Об этом сообщил первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии «Интерфакс-Украина».

По словам чиновника, работа группы стартует в онлайн-формате уже завтра днем.

«Завтра в 13.00 запланировано первое онлайн заседание рабочей группы по подготовке выборов, референдумов во время военного положения и в послевоенный период. В настоящее время в состав рабочей группы уже включены около 60 человек. Также, возможно, будут приобщаться люди без статуса члена рабочей группы, но с возможностью участвовать», — отметил Александр Корниенко.

По его словам, к работе привлекут широкий круг специалистов, в том числе представителей всех парламентских фракций и групп (по два человека от каждой), около 10 представителей ведущих общественных организаций, а также должностных лиц исполнительной власти и силовых структур.

От ЦИК в группу вошли пятеро членов во главе с главой комиссии. Александр Корниенко также назвал своих заместителей в этой группе:

Елена Шуляк — председатель комитета по вопросам государственной власти;

Александр Завитневич — председатель комитета по вопросам нацбезопасности;

Елена Кондратюк — заместитель Председателя Верховной Рады.

Также в состав группы по должности вошла заместитель председателя профильного комитета Алина Загоруйко.

По словам Корниенко, встреча продлится около двух часов и будет состоять из двух частей. Первая часть будет посвящена организационным вопросам, в частности, идее разделения на тематические подгруппы для более профессиональных технических обсуждений. Во втором блоке запланирована основательная презентация от Центральной избирательной комиссии.

«Члены ЦИК подготовят такую обзорную презентацию, где поднимут все те проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах… И дальше мы просто обменяемся мнениями относительно того, какие из этих проблем и как можно решать, куда нужно двигаться… Ну да, примерно два часа мы поработаем», — отметил Корниен.

Заседание будет проходить в открытом формате: трансляция будет доступна онлайн в социальных сетях и YouTube.

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о создании рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой законопроекта по регулированию предстоящих выборов в Украине. По его словам, речь не идет ни о конкретных датах, ни о форматах избирательного процесса.

Мы ранее информировали, что Украина готова провести выборы как можно быстрее после подписания соглашения о безопасности, если этого потребует ситуация и договоренности с партнерами. Однако процесс должен происходить с соблюдением демократических стандартов и при полной безопасности.