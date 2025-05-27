В Украине проверили декларации должностных лиц ТЦК: суммы незаконного обогащения впечатляют

В Украине провели полные проверки деклараций сотрудников ТЦК / © ТСН.ua

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В Украине провели полные проверки деклараций чиновников ТЦК. Так, по завершению 18 проверок выявлены нарушения на 36,8 млн грн.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

По результатам полной проверки 18 деклараций НАПК выявило:

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признаки недостоверных сведений на более чем 28,5 млн грн,

признаки незаконного обогащения на более чем 5,6 млн грн,

признаки необоснованных активов на более чем 2,6 млн грн.

Напомним, коррупция в ТЦК и СП связана не с деятельностью этой структуры, а с человеческим фактором, считает командир 210-го отдельного штурмового полка Павел Куриленко. По его словам, часть украинского общества подверглась влиянию российской ИПСО, которая навязывала мнение о том, что ТЦК — это нечто плохое.

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