В Украине проверили все ВВК и выявили серьезные нарушения: какие именно

Среди нарушений – формальность в прохождении ВВК: "Жалобы есть? Нет? Пригоден!".

Офис омбудсмена проверил все военно-врачебные комиссии Украины и выявил ряд проблем, касающихся соблюдения прав человека.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Лубинец проинформировал, что с начала 2023 года в Офис омбудсмена поступило 1093 обращения об возмутительных нарушениях прав человека, связанных с работой ВВК.

"В августе мы зафиксировали положительные сдвиги по сравнению с прошлым годом, однако обнаружили и недостаточный организационный уровень проведения ВВК, значительные нарушения прав во время ее прохождения, которые влияют на морально-психологическое состояние как военнослужащих, так и военнообязанных", – говорится в сообщении.

Лубинец отметил, что работники Офиса провели 833 выездных и безвыездных мониторингов ВВК во всех областях. Была проверена работа 445 ВВК ТЦК, 388 госпитальных, гарнизонных ВВК, комиссий в гражданских лечебных учреждениях.

Какие нарушения обнаружили в работе ВВК

Так, Офис омбудсмена обнаружил и подтвердил ряд проблем, касающихся соблюдения прав человека. Отдельные из них:

отсутствие единого реестра военнообязанных с соответствующим наполнением по истории болезни,

формальность в прохождении ВВК ("Жалобы есть? Нет? Пригоден!"),

коррупционная составляющая,

несоблюдение электронной очереди,

невыполнение требования постановления правительства о приобщении к проведению медосмотров гражданских учреждений здравоохранения и т.д.

Реакция Офиса омбудсмена

Лубинец сообщил, что Офис инициирует создание рабочей группы с участием всех ответственных госведомств, "чтобы заложить фундамент для разработки или урегулирования действующих нормативно-правовых актов, касающихся прохождения ВВК, к сегодняшним вызовам".

"Также укажем на необходимость принятия решений о порядке использования электронной системы здравоохранения в работе с военнослужащим, который проходит ВВК; пересмотра тарифа на оплату медосмотра комиссией ВВК; осуществление обучения или прохождения тренингов гражданских специалистов, привлеченных к работе ВВК; приведение помещений ВВК к надлежащему уровню с учетом факторов безбарьерности и доступности, и др." – говорится в заявлении.

Напомним, ранее в Минобороны Украины анонсировали изменения в мобилизации и работе ВВК. В планах – введение таких изменений, чтобы граждане не могли "создавать для себя условия для избежания мобилизации".

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