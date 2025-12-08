В Украине проверят 50 вузов и колледжей из-за рекордного наплыва студентов в возрасте 25+

Почему 250 тысяч украинцев вдруг решили стать студентами, и сколько из них отчислят / © ТСН.ua

В Украине планируют проверить еще около 50 колледжей и учреждений высшего образования, где зафиксирован аномальный рост количества новоиспеченных студентов старше 25 лет.

Об этом рассказал глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак, передает «Укринформ».

«Мы продолжаем подобные проверки. До конца года планируется провести несколько проверок, а в начале следующего учебного года работа продлится. Мы запланировали еще 50 колледжей и высших учебных заведений проверить. А сколько может быть отчислено? Увидим результаты», — сказал Гурак.

По его словам, сейчас основное внимание службы сосредоточено на колледжах, поскольку Министерство образования и Верховная Рада ограничили поступление в университеты потенциальных уклонистов. Поэтому большинство абитуриентов постарше выбирают именно колледжи.

По словам Гурака, всего уже отчислено около 50 000 студентов.

Он сравнил, что традиционно до войны в течение многих лет в украинских учебных заведениях стабильно обучалось около 30 тысяч студентов старше 25 лет. Это касалось всех форм — профессионального высшего образования, высшего, второго высшего, а также аспирантуры.

В настоящее время таких студентов насчитывается уже 250 тысяч. Поэтому и были инициированы проверки.

«То есть мы говорим о том, что на 220 тыс. студентов увеличился контингент в условиях войны», — добавил Гурак.

Заметим, что получать образование в колледже идут преимущественно после 9 класса в 15-16-летнем возрасте. Реже — после 11-го. Обучение в колледжах — четыре года. То есть подозрение, что все студенты-мужчины старше 25 лет в таких учебных заведениях вероятно являются «соискателями» не образования, а отсрочки от мобилизации.

Ранее сообщалось, что после принятия постановления о разрешении на выезд за границу ребятам 18–22 лет студенты все чаще берут академию, чтобы выехать из Украины.

Также сообщалось, что в Луцке отчислили более 1000 студентов-мужчин.

Напомним, ректор Киевского авиационного института Ксения Семенова призвала приравнять дистанционную форму обучения в университетах к заочной и забрать отсрочку у тех, кто учится дистанционно.