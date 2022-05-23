В Украине проверят пенсионеров и других получателей социальных выплат: кто-то останется без пенсии

Министерство финансов предупредило украинцев об очередной проверке всех получателей пенсий и социальных выплат. Такая проверка проводится в Украине уже не в первый раз.
Министерство финансов планирует проверить пенсионеров, получателей социальных выплат, пенсий за инвалидность и т.д. Для этого будут верифицированы данные всех реестров. В случае обнаружения неверной, скрытой информации получатели могут лишиться своего социального дохода.
Проверять будут Министерство социальной политики, Министерство финансов и Министерство цифровой трансформации. После проверки прогнозируется, что социальные выплаты сократятся минимум на 10%. Сколько времени займет проверка, неизвестно, начнется в ближайшее время.
В первую очередь будут выявлять:
- "пенсионеров" с липовыми справками,
- лиц, купивших справки об инвалидности,
- тех, кто оформил социальную помощь сразу в нескольких регионах.
Будут проверять украинцев:
- в момент обращения за социальной помощью,
- непосредственно при получении этой помощи,
- после получения выплаты.
На каждом этапе будут проверять все выданные государственными органами документы, разнообразную информацию, в частности:
- данные о зарегистрированных гражданином транспортных средствах,
- информацию о нарушении пограничного режима,
- данные об оформлении на таможне ввозимых из-за границы автомобилей,
- выписки из счетов,
- информацию об источниках доходов и т.д.
В случае выявления неверной информации, нарушений при оформлении помощи наказание может быть разным – кто-то перестанет получать пенсии или социальную помощь, другим придется вернуть незаконно полученные деньги.
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