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В Украине проверят пенсионеров и других получателей социальных выплат: кто-то останется без пенсии

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В Украине проверят пенсионеров и других получателей социальных выплат: кто-то останется без пенсии

Пенсионеров проверят

Министерство финансов предупредило украинцев об очередной проверке всех получателей пенсий и социальных выплат. Такая проверка проводится в Украине уже не в первый раз.

Министерство финансов планирует проверить пенсионеров, получателей социальных выплат, пенсий за инвалидность и т.д. Для этого будут верифицированы данные всех реестров. В случае обнаружения неверной, скрытой информации получатели могут лишиться своего социального дохода.

Проверять будут Министерство социальной политики, Министерство финансов и Министерство цифровой трансформации. После проверки прогнозируется, что социальные выплаты сократятся минимум на 10%. Сколько времени займет проверка, неизвестно, начнется в ближайшее время.

В первую очередь будут выявлять:

  • "пенсионеров" с липовыми справками,
  • лиц, купивших справки об инвалидности,
  • тех, кто оформил социальную помощь сразу в нескольких регионах.

Будут проверять украинцев:

  • в момент обращения за социальной помощью,
  • непосредственно при получении этой помощи,
  • после получения выплаты.

На каждом этапе будут проверять все выданные государственными органами документы, разнообразную информацию, в частности:

  • данные о зарегистрированных гражданином транспортных средствах,
  • информацию о нарушении пограничного режима,
  • данные об оформлении на таможне ввозимых из-за границы автомобилей,
  • выписки из счетов,
  • информацию об источниках доходов и т.д.

В случае выявления неверной информации, нарушений при оформлении помощи наказание может быть разным – кто-то перестанет получать пенсии или социальную помощь, другим придется вернуть незаконно полученные деньги.

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