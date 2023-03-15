В Украине проверят переселенцев на предмет получения неправомерной помощи

В Украине будут проверять переселенцев на предмет получения неправомерной помощи.

В среду, 15 марта, вице-премьер-министр Ирина Верещук и представители Минсоцполитики и Нацсоцслужбы обсудили вопросы выборочных проверок внутренних переселенцев. Их количество по сравнению с прошлым годом снизилось почти в 12 раз.

Об этом говорится на сайте Минреинтеграции.

Минсоцполитики и Нацсоцслужба предоставили разъяснение территориальным органам социальных служб о необходимости предупреждать внутренних переселенцев о посещении их с целью проверки.

В частности, при проверке представитель Нацсоцслужбы должен составить соответствующий акт. Также он должен оставить сообщение о необходимости в течение 10 дней прибыть в орган социальной защиты населения для прохождения идентификации. И только в случае неявки переселенцам могут отменить статус ВПЛ и прекратить предусмотренные для них выплаты.

"Мы не можем допустить ни одной дискриминации внутренних переселенцев. Людей должны предупреждать. Они не обязаны 24/7 находиться дома, чтобы не потерять денежную помощь от государства, которое им очень необходимо. Проверки должны осуществляться только при наличии подозрения относительно неправомерного получения помощи", – отметила Ирина Верещук.

Напомним, украинским внутренним переселенцам французская гуманитарная организация ACTED выплатит 6600 гривен помощи.

В то же время от государства ВПЛ ежемесячно получают на проживание по две тысячи гривен, пожилые люди и лица с инвалидностью – по три тысячи гривен.

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