В Украине проверят все райбольницы после смертельного пожара в Косово: глава МВД сделал заявление

В Украине проверят все райбольницы после смертельного пожара в Косово: глава МВД сделал заявление

Глава МВД требует запретить источники открытого огня в медучреждениях Украины.

После возгорания в Косовской больнице Ивано-Франковской области, где в огне погибли люди, во всех районных больницах Украины проверят соблюдение пожарной безопасности.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге 29 декабря.

По его словам, было принято решение провести полный учет наличия соответствующих противопожарных средств в реанимационных отделениях районных больниц в Украине. Также вне очереди проверят заведения и проведут разъяснительную работу, чтобы не допустить подобных трагедий.

"Важно жестко соблюдать правила противопожарной безопасности в медучреждениях. Прежде всего в "ковидных" отделениях. И прошу руководителей больниц и реанимационных отделений позаботиться об этом", — написал Монастырский в Facebook.

В свою очередь, глава МВД требует от руководителей медицинских учреждений организовать неуклонное соблюдение правил противопожарной безопасности.

"Требую от руководителей медицинских учреждений организовать неуклонное соблюдение правил противопожарной безопасности, которые запрещают иметь источники открытого огня в реанимационных отделениях, тем более, где работает кислородное оборудование. Ведь от выполнения простых правил безопасности зависит жизнь как пациентов так и врачей", — говорится в сообщении Монастырского.

Напомним, в Косовской районной больнице в Ивано-Франковской области, где принимают больных COVID-19, в одной из палат интенсивной терапии возник пожар. В результате трагедии три человека погибли. Они находились в реанимационной палате в тяжелом состоянии.

Продолжается борьба за жизнь еще трех пострадавших медиков, получивших ожоги разной тяжести – от 20 до 80%. Это санитарка, медсестра и врач анестезиолог.

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