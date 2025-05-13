В Украине проверяют вузы: значительную часть студентов-мужчин могут отчислить

Студенты / © УНИАН

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В Украине продолжаются проверки в более чем 100 вузах, целью которых является выяснить, действительно ли там учатся мужчины от 25 лет.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью ZN.ua.

По его словам, после весенней сессии значительная часть студентов-мужчин может быть отчислена.

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Он рассказал, что сейчас более 100 вузов продолжается проверка, которая имеет целью выяснить, действительно ли там учатся мужчины в возрасте от 25 лет.

«Нужно сказать, что у нас есть огромное количество мужчин в возрасте от 25 лет, которые на сегодняшний день поняли, что образование — это та вещь, которой они не воспользовались, когда им было по восемнадцать, и сейчас вернулись к этому вопросу и часто являются примерными студентами. И мы очень заинтересованы в том, чтобы они продолжали развиваться. Ведь это и есть будущий человеческий капитал нашей страны», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект, имеющий целью лишить возможности использовать образование как способ уклонения от мобилизации.