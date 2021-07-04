В Украине пройдут дожди, грозы, град и шквалы: прогноз погоды на 4 июля

Дневная температура местами достигнет 34 градусов.
В воскресенье, 4 июля, во всей Украине ожидаются кратковременные дожди с градом и шквальным ветром до 15-20 м/с. В центральных областях и южной части страны местами возможны сильные ливни.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
"В ближайшие дни над территорией Украины все еще будет располагаться поле пониженного атмосферного давления, способствуя неустойчивой погоде с кратковременными дождями и грозами. Показатели температуры будут несколько отличаться на территории страны: немного прохладнее — в западных областях, а вот настоящая жара — на востоке и юго-востоке", — отметили в Укргидрометцентре.
Температура днем 23-29 градусов, на востоке страны до 34 градусов.
В Киеве будет кратковременный дождь с грозой. Температура днем 25-27 градусов.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.