В Украине пустующие здания превратят в жилье для ВПЛ: подробности

Жилье / © ТСН.ua

Реклама

Министерство развития громад и территорий Украины и международная организация Habitat for Humanity начинают инвентаризацию свободных зданий в трех областях Украины. В феврале стартуют проверки объектов, которые планируют переоборудовать под доступное и социальное жилье для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Минразвития громад начинает новый проект по оценке и отбору свободных объектов недвижимости для инвестирования в доступное и устойчивое жилье.

Реклама

Что предусматривает проект с жильем для переселенцев?

В рамках проекта предполагается:

определить оптимальные способы использования свободных зданий под жилье;

сформировать основу для инвестирования в доступное и устойчивое жилищное строительство;

оказать поддержку переселенцам и уязвимым категориям населения.

«Мы рассматриваем пилотные проекты по социальному жилью с участием громад, международных доноров и благотворительных организаций как важные тестовые модели. Они позволяют проверить различные подходы — финансовые, управленческие, социальные — перед масштабированием на национальном уровне. Также на основе этого опыта мы готовим законопроект о социальном жилье», — рассказала заместитель министра Наталья Козловская.

По ее словам, совместный проект с Habitat for Humanity сочетает законодательную основу с практической реализацией.

Дополнительные инструменты обеспечения жильем ВПЛ

Инициатива реализуется на основе Закона №4080, который вводит дополнительные инструменты обеспечения жильем ВПЛ. Речь идет об обследовании и оценке объектов государственной и коммунальной собственности — зданий, земельных участков и другой недвижимости, которая сейчас не используется и потенциально может быть переоборудована под жилье.

Реклама

Со стороны HFH проект предусматривает проведение общенационального картографирования и классификации таких объектов с возможностью их реконструкции или адаптации. Собранные данные планируют интегрировать в цифровую информационно-аналитическую жилищную систему для ВПЛ, запуск которой запланирован на октябрь 2026 года.

По результатам оценки для отобранных объектов подготовят комплексные инвестиционные предложения — с ориентировочными сметами, вариантами реконструкции и планами реализации.

Во время встречи стороны согласовали поэтапный график работы:

Февраль — март — отбор объектов недвижимости и выездные инспекции 60 — 70 зданий в трех пилотных регионах: Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях . Также будет сформирована база данных с географическими координатами, совместимая с цифровой информационно-аналитической жилищной системой для ВПЛ;

Апрель — май — подготовка детальных инвестиционных предложений для 10 — 15 выбранных объектов. Параллельно будет нарабатываться практический набор инструментов и решений для переоборудования пустующих зданий в жилье.

Отдельно HFH рассмотрит возможность реализации одного из подготовленных проектов реконструкции в формате пилотного — для обеспечения доступного и устойчивого жилья для ВПЛ и уязвимых групп. Кроме того, международная организация будет работать над привлечением инвестиций для других отобранных объектов.

Реклама

Напомним, в «Дии» стартовала программа жилищных ваучеров на 2 млн грн для ветеранов-ВПЛ с оккупированных территорий. Сертификат можно использовать на покупку готового жилья, инвестицию в новостройку или ипотеку. Подать заявку могут ветераны со статусом УБД или ЛИВВ (лицо с инвалидностью вследствие войны), у которых нет собственного жилья на подконтрольной территории и которые не получали компенсаций по другим программам (требования касаются и членов семьи). Средства будут выплачивать безналично продавцу или банку. Ваучеры членов одной семьи можно объединять. Дату начала выплат сообщат позже.