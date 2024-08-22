В Украине пытались мобилизовать работника АЭС, у которого должна быть "бронь": как это закончилось

В Николаевской области к испытательному сроку приговорили работника Южноукраинской АЭС, которому не смогли вовремя оформить документы для бронирования от мобилизации, поэтому мужчине работники ТЦК вручили повестку.

Об этом говорится в приговоре Южноукраинского городского суда Николаевской области.

Работник АЭС отказался от мобилизации, потому что надеялся на бронирование

По данным суда, мужчина работает на Южноукраинской АЭС. В марте 2023 года ему дали повестку, однако мужчина категорически отказался от мобилизации.

На суде мужчина вину признал частично. Подсудимый пояснил, что "он работник атомной станции и у него должно быть бронирование, которое не выдали, поскольку были проблемы с документами. У него похитили сумку с документами, часть документов он восстановил, но о военном билете он не знал, что его похитили, поскольку он ему не был нужен. По месту его работы поступила повестка и ему сообщили, что нужно явиться в РТЦК и СП, чтобы урегулировать вопрос с документами. Ему дали список документов, которые нужно собрать, и отправили проходить медкомиссию. После прохождения медкомиссии ему вручили повестку и сообщили, что он должен явиться в воинскую часть. Он четыре месяца надеялся, что данный вопрос урегулирует его работодатель".

Почему в ТЦК хотели мобилизовать мужчину

Сотрудник ТЦК сообщил, что у подсудимого не было оснований для отсрочки от мобилизации. Он добавил, что "если человек бронируется на ОП "Южноукраинская АЭС", то им приходит сообщение, но подсудимого забронировать не могли, поскольку у последнего нет военно-учетного документа, а был только учетно-послужная карта, не являющаяся военно-учетным документом ".

Руководитель подсудимого отмечал, что мужчина нужен для работы на АЭС

Руководитель подсудимого пояснил, что у мужчины сейчас уже есть отсрочка от мобилизации, которую тот получил месяц назад в этом году. У него в цехе не все получали бронирование, а потому работники должны были сами идти в военкомат. Чтобы заменить подсудимого, который имеет высшую группу среди рабочих профессий в цехе, другим работником, подготовка последнего длится примерно от двух до пяти лет".

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал работника АЭС виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

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