В Украине пытались продать секретные технологии по производству двигателей для истребителей и вертолетов

Схему организовал бывший чиновник одного из оборонных предприятий.

В Запорожье правоохранители заблокировали попытку продать в одну из стран Восточной Азии новейшие военные технологии по производству авиационных двигателей для истребителей и боевых вертолетов.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Схему организовал бывший чиновник одного из мощных оборонных предприятий региона. К противоправной деятельности он привлек трех нынешних работников.

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Они копировали секретную информацию с рабочих компьютеров и образцов технической документации. Полученные сведения организатор сделки планировал за деньги передать иностранным представителям через закрытые каналы электронной связи.

По предварительным выводам специалистов оборонно-промышленного комплекса Украины, в случае получения соответствующих технологий иностранцы могли наладить собственное производство модернизированных авиадвигателей.

Во время обысков в рабочих кабинетах и по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили :

электронные носители информации с технической документацией военного назначения;

средства связи, используемые для коммуникации с зарубежным "заказчиком";

30 тыс. дол., которые они получили в качестве задатка за нелегальный экспорт.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении по ст. 333 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

Напомним, СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося устроиться в полк "Азов".

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