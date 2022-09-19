В Украине пытались продать секретные технологии по производству двигателей для истребителей и вертолетов

Схему организовал бывший чиновник одного из оборонных предприятий.
В Запорожье правоохранители заблокировали попытку продать в одну из стран Восточной Азии новейшие военные технологии по производству авиационных двигателей для истребителей и боевых вертолетов.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Схему организовал бывший чиновник одного из мощных оборонных предприятий региона. К противоправной деятельности он привлек трех нынешних работников.
Они копировали секретную информацию с рабочих компьютеров и образцов технической документации. Полученные сведения организатор сделки планировал за деньги передать иностранным представителям через закрытые каналы электронной связи.
По предварительным выводам специалистов оборонно-промышленного комплекса Украины, в случае получения соответствующих технологий иностранцы могли наладить собственное производство модернизированных авиадвигателей.
Во время обысков в рабочих кабинетах и по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили :
- электронные носители информации с технической документацией военного назначения;
- средства связи, используемые для коммуникации с зарубежным "заказчиком";
- 30 тыс. дол., которые они получили в качестве задатка за нелегальный экспорт.
Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении по ст. 333 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося устроиться в полк "Азов".
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