В Украине работает около 44% базовых станций мобильных операторов — Госспецсвязи

В Украине работает около 44% базовых станций мобильных операторов.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимир Кондрашов.

Кондрашов подчеркнул, что массированные ракетные атаки российских оккупантов на энергетическую структуру Украины привели к перебоям питания сетей связи общего пользования.

По словам спикера, энергетики, мобильные операторы, все операторы телекоммуникаций, Госспецсвязи и Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций круглосуточно работают, чтобы восстановить связь в тех регионах, где ее нет.

"По состоянию на 9 утра сегодня, 24 ноября, в Украине работает около 44% базовых станций мобильных операторов от общего количества базовых станций, которые были до полномасштабного вторжения", — сказал он.

Кондрашов отметил, что самая плохая ситуация, если не считать Херсонщину, — в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Харьковской областях.

Лучшей связью обеспечены Сумская, Черновицкая, Закарпатская, Львовская и Черкасская области.

"О ситуации с доступом к интернету, то по состоянию на 9 утра 24 ноября в Украине уже работало более 50% сетей фиксированного широкополосного доступа к интернету", — сообщил Кондрашов.

Напомним, 23 ноября РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и попала в объекты критической инфраструктуры. После чего ряд населённых пунктов остались без света. В Киеве и области враг попал также в жилые дома, погибли гражданские люди. Столица после обстрелов также оказалась в полном блекауте, исчезли вода и связь.

Стоит отметить, что украинская ПВО уничтожила 5 беспилотников и 51 из 70 ракет, выпущенных по Украине.

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